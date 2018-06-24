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أخبار البلد

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:44 م
صدى البلد
القسم الميدانى
شارك عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وهانى ضاحى وزير النقل الأسبق وجورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وطارق النبراوى نقيب المهندسين السابق ، في صلاة الجنازة على جثمان الراحل اللواء مهندس باقى زكي يوسف بكنيسة مارمرقس في مصر الجديدة.

وتوفى اللواء مهندس باقى زكى يوسف صاحب فكرة عبور خط بارليف فى حرب أكتوبر 1973 صباح أمس السبت.

ويذكر أن اللواء مهندس باقى زكى يوسف أحد أبطال حرب أكتوبر حيث شارك خلالها باقتراح استخدام مضخات المياه لتدمير الساتر الترابى لخط بارليف الذى اقامتة القوات الإسرائيلية لتأمين الضفة الشرقية لقناة السويس ومنع عبور أي قوات مصرية اليها.
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور
شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

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شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

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