ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

هاني الناظر يدعو المواطنين لاستخدام الشمسية.. لهذه الأسباب

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:41 م
صدى البلد
علا أحمد
قال الدكتور هاني الناظر استشارى الجلدية، إنه يجب علي المواطنين حماية أنفسهم من أشعة الشمس الضارة والتي تسبب الكثير من المشكلات للبشرة.

وأضاف الناظر عبر صفحته الشخصية على الفيس يوك، إنه يجب استخدام شمسية اليد الصغيرة في الصيف وأثناء السير والوقوف في الشارع والاماكن المفتوحة نهارا للأسباب الآتية:
١- حماية أكيدة للجلد ومنع احتراقه والتهابه بسبب التعرض لاشعة الشمس للكبار والصغار
٢- بسبب ارتفاعها فوق الرأس بمسافة تسمح بمرور تيار هوائي خفيف مرطب للرأس
٣- تحمي الانسان من ضربات الشمس الخطيرة
٤- أرخص وسيلة فعالة للحماية بالمقارنة بالكريمات الواقية.

ترشيحاتنا

الجيش اسرائيل يطلق صاروخ باتريوت باتجاه طائرة قادمة من سوريا.. فيديو

الانتخابات التركية .. التصويت لصالح أردوغان بالإكراه

أزمة بين الحضرى وهيكتور كوبر قبل مباراة مصر والسعودية

القوات المسلحة تنهى إنشاء المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء بمصر.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

ألمانيا تعتذر للسويد على الاحتفال المستفز الذي أغضب مدربهم

الطقس في أسبوع.. مستقر في 3 أيام.. والأربعاء بداية موجة حارة

فضيحة .. تزوير وخروقات بالجملة في الانتخابات التركية .. فيديو

كأس العالم 2018 .. صدمة فى إنجلترا قبل مواجهة بنما

إصابة مدرب منتخب البرازيل خلال لقاء كوستاريكا

مدافع إيران: كوستا أهان أفراد عائلتي

طلب غريب لمارادونا قبل مباراة الأرجنتين ونيجيريا المرتقبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

فيديو

أبوالعينين: مصر تعيش تنمية اقتصادية حقيقية.. فيديو وصور
أبو العينين: مشاريع ما بعد 30 يونيو معجزة حقيقية.. فيديو
شاهد.. طريقة تحضير البرجر الصحي في المنزل
بث مباشر.. جنازة اللواء باقي زكي من كنيسة مارمرقس كليوباترا
نصر: الاتحاد العربى للتحكيم نموذج تحميه دولة القانون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟