هاني الناظر يدعو المواطنين لاستخدام الشمسية.. لهذه الأسباب

قال الدكتور هاني الناظر استشارى الجلدية، إنه يجب علي المواطنين حماية أنفسهم من أشعة الشمس الضارة والتي تسبب الكثير من المشكلات للبشرة.



وأضاف الناظر عبر صفحته الشخصية على الفيس يوك، إنه يجب استخدام شمسية اليد الصغيرة في الصيف وأثناء السير والوقوف في الشارع والاماكن المفتوحة نهارا للأسباب الآتية:

١- حماية أكيدة للجلد ومنع احتراقه والتهابه بسبب التعرض لاشعة الشمس للكبار والصغار

٢- بسبب ارتفاعها فوق الرأس بمسافة تسمح بمرور تيار هوائي خفيف مرطب للرأس

٣- تحمي الانسان من ضربات الشمس الخطيرة

٤- أرخص وسيلة فعالة للحماية بالمقارنة بالكريمات الواقية.