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فائدة صادمة لزيت النخيل

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:00 م
صدى البلد
أ ش أ
أوضحت دراسة أجرتها سيلين دولوزارش، خبيرة التغذية العلاجية الفرنسية في معهد الأغذية الزراعية في فرنسا، أن استخدام زيت النخيل في إعداد كريمة الشيكولاته له العديد من الفوائد ويأتي ذلك على الرغم من اعتراض البرلمان الأوروبي الذي يرى أن زراعة النخيل هي المسؤولة عن 2.3% من حالات إزالة الغابات في الفترة من 1990- 2008، في الدول الأكثر إنتاجا للزيت في كل من ماليزيا وإندونيسيا


وأشارت خبيرة التغذية الفرنسية إلى أن من فوائد زيت النخيل هو تمتعه بنسيج زيتي مرهمي؛ يسهل من عملية فرد كريمة الشيكولاتة في إعداد الفطائر، وهى الخاصية التي لا تتوافر في الزيوت الأخري.وتضاعف إنتاج زيت النخيل بمعدل أربع مرات إلى أكثر من 65 مليون طن في الفترة ما بين 1994 – 2014 ، ليستخدم 80% منه في الأغراض الغذائية .

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