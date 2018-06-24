وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدان مشروع استزراع الـ20 ألف فدان

تفقد الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه عصام البديوى محافظ المنيا مشروع استزراع الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا ، والذي يعد نموذجًا للاستثمار الزراعي في أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان التي تنفذها وزارة الزراعة بالمنيا.



رافق الوزير خلال زيارته الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيواني والداجنى والأسماك وخبراء مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمود مدني وأساتذة معهد بحوث المحاصيل برئاسة الدكتور علاء خليل مدير المعهد وخبراء من معهد القطن برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم والدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة السابق لشؤون الاراضى ، والدكتور مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الاراضى والدكتور عصام واصف مدير معهد الهندسة الزراعية والدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج بالإضافة إلى عدد من الخبراء من مركز البحوث الزراعية.



يعد المشروع نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجنى، ويقع المشروع بمنطقة غرب غرب المنيا على طريق بنى مزار ـ الواحات ويبعد حوالى 55 كيلو متر عن مركز بنى مزار .



استمع الوزير الى شرح مفصل حول جوانب المشروع من القائمين على التنفيذ حيث يضم المشروع 16 صوبة زراعية فردية ومزدوجة منزرعة بمحاصيل الخيار والطماطم والفلفل ، كذلك مساحات مكشوفة تم زراعتها بمحاصيل الذرة ، اللوبيا ، فول الصويا، دوار الشمس ، عنب ، ويستخدم أسلوب الري الحديث بالمشروع ما بين رى بالتنقيط والرش وقد تم تزويد المشروع بحوالي 80 جهاز رى محوري "بيفوت" حيث يغطى الجهاز الواحد مساحة 125 فدان.



واستكمل الوزير جولته بزيارة محطة الإنتاج الحيواني والمقامة على مساحة 55 ألف متر مربع وتسع ما يقرب من 1500 رأس ماشية من الجاموس المحسن وراثيًا، فضلًا عن محلب الى ومخازن سيلاج ومصنع للأعلاف ووحدة لتصنيع منتجات الألبان ومبنى ادارى ويضم المشروع منطقة لوجيستية تم فيها انشاء مبنى للسكن الإداري ومخازن ومناطق خدمية ليتم تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع فضلًا عن معمل مجهز بأحدث الاجهزة لتحليل التربة والمياه والنباتات.



وعلى هامش الزيارة، استعرض الدكتور مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الاراضى خطة العمل داخل محطة الإنتاج الحيواني موضحًا أن المحطة مقسمة إلى 10 عنابر منها 8 عنابر للأمهات والتي تستوعب من 1000 الى 1500 رأس ماشية .



من جانبه أشار محافظ المنيا أن مشروع المليون ونصف المليون فدان، أحد المشروعات القومية التي ستنقل مصر نقلة تنموية مستدامة كبيرة من خلال إنشاء ريف مصري جديد و إقامة قرى نموذجية وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصاديا وفنيًا وإداريًا وتشمل تجمعات صناعية زراعية.



وأضاف المحافظ انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية لرصف الطريق المتفرع من طريق بني مزار الواحات – سيوه إلى موقع المزرعة النموذجية على مساحة 20 ألف فدان بطول يصل الى 22 كيلومتر، وبتكلفة تقدر بحوالي 32 مليون و500 الف جنيه موزعة بين الاطراف الثلاثة موضحا أن شبكة الطرق تعد احد اهم مقومات التنمية لدورها في تحقيق الاتصال بين المناطق الاستثمارية والمدن والمحافظات المختلفة.



