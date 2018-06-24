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برلمان

وزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:37 م
محمد معيط ، وزير
محمد معيط ، وزير المالية
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
قال محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته ستعمل على تنويع مصادر الدولة فى توفير الموارد المالية، مؤكدا أن ربع موارد الدولة تأتى بعيدا عن الضرائب، جاء ذلك ردا على تساؤل النائب سعيد طعيمة الذى انتقد اعتماد الدولة على فرض الضرائب فقط لتوفير الاعتمادات المالية.

وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إننا لدينا موارد من إيرادات قناة السويس ورسوم التنمية وأرباح شركات القطاع العام والخاص، مضيفا:" علينا التنوع فى الموارد حتى يكون لمصر مصادر ايرادات متنوعة تمكنها من مجابهة أى مخاطر فى حال وجود مشكلة فى أى مصدر خاصة ان الضرائب مرتبطة بالنشاط الاقتصادى".

وأضاف معيط أن موارد الدولة في 25% منها تتضمن موارد غير ضريبية.

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