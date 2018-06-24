ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستعرض تنفيذ تطوير طريقي والفردان والسويس

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:45 م
اللواء يس طاهر محافظ
اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية
حسام صلاح
عقد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم الاحد، اجتماعا بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد ورؤساء مراكز ومدن الاسماعيلية وفايد وأبو صوير ومديرى العموم ورؤساء قطاعات الطرق والمساحة والكهرباء والغاز الطبيعى ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات وممثلى كافة الجهات المعنية وذلك لإستعراض ومناقشة ما تم إتخاذه من اجراءات ومتابعة التنسيقات فيما بين مختلف الجهات المعنية بشأن تعديل مسارات خطوط المرافق والخدمات بمسار طريق الاسماعيلية- السويس.

وناقش المؤتمر خطة بدء فى تنفيذ أعمال إعادة تقوية وتوسعة ورفع كفاءة الطريق بطول 45 كيلو مترا من الاسماعيلية إلى جنيفة والتى تصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد على 400 مليون جنيها وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الجهات المعنية للإسراع فى إنهاء تعديلات مسارات خطوط المرافق والخدمات وتذليل أى عقبات تعترض سير المشروع وذلك بأعتبار أنه احد المشروعات القومية والذى يعتبر محورا مروريا إستراتيجيا لحركة النقل والربط بين الموانئ ومحافظات الإقليم وذلك ضمن الخطة القومية لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وفى سياق متصل تم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة التنسيقات الخاصة بمشروع تطوير ورفع كفاءة وازدواج طريق الفردان – الصالحية بطول 30 كيلومترا من منطقة الكيلو 11 بطريق الاسماعيلية – بورسعيد وصولا الى الصالحية والذى تبلغ جملة تكلفته نحو 800 مليون جنيه شملة تعويضات نزع الملكية وإقامة كوبرى علوى للربط مع طريق الإسماعيلية – بورسعيد وأعلى ترعة الاسماعيلية لتحقيق المزيد من تشجيع حركة النقل والربط بين محافظات الأقليم لتصل بذلك جملة التكلفة المالية للطريقين الى نحو 2و1 مليار جنيه.

ترشيحاتنا

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

نجم الاهلي السابق: كوبر اختار الطريقة الأنسب للمنتخب المصرى

وزير الكهرباء يشدد على ضرورة التأكد من القراءات

بث مباشر مباراة إنجلترا وبنما رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

بث مباشر.. جنازة اللواء باقي زكي من كنيسة مارمرقس كليوباترا

رسميا .. الأهرام سبورت يطلب ضم حامد وجبر مقابل 5 ملايين دولار

10 أعراض تنذر بالسرطان عليك عدم تجاهلها

الشوالي يتجاهل عصام عبدالفتاح ضمن أساطير حكام مصر بالمونديال

طلب غريب لمارادونا قبل مباراة الأرجنتين ونيجيريا المرتقبة

bein sports تتلاعب بالعالم العربى.. والفيفا "شاهد مشفش حاجة"

الجيش اسرائيل يطلق صاروخ باتريوت باتجاه طائرة قادمة من سوريا.. فيديو

صناديق الاقتراع خارج اللجان في الانتخابات التركية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شاهد.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات.. فيديو وصور

عودة ألمانيا ووحوش يوفنتوس الأبرز في صحف إيطاليا.. صور

فيديو

أبوالعينين: مصر تعيش تنمية اقتصادية حقيقية.. فيديو وصور
أبو العينين: مشاريع ما بعد 30 يونيو معجزة حقيقية.. فيديو
شاهد.. طريقة تحضير البرجر الصحي في المنزل
بث مباشر.. جنازة اللواء باقي زكي من كنيسة مارمرقس كليوباترا
نصر: الاتحاد العربى للتحكيم نموذج تحميه دولة القانون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟