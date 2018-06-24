محافظ الإسماعيلية يستعرض تنفيذ تطوير طريقي والفردان والسويس

عقد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم الاحد، اجتماعا بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد ورؤساء مراكز ومدن الاسماعيلية وفايد وأبو صوير ومديرى العموم ورؤساء قطاعات الطرق والمساحة والكهرباء والغاز الطبيعى ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات وممثلى كافة الجهات المعنية وذلك لإستعراض ومناقشة ما تم إتخاذه من اجراءات ومتابعة التنسيقات فيما بين مختلف الجهات المعنية بشأن تعديل مسارات خطوط المرافق والخدمات بمسار طريق الاسماعيلية- السويس.



وناقش المؤتمر خطة بدء فى تنفيذ أعمال إعادة تقوية وتوسعة ورفع كفاءة الطريق بطول 45 كيلو مترا من الاسماعيلية إلى جنيفة والتى تصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد على 400 مليون جنيها وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الجهات المعنية للإسراع فى إنهاء تعديلات مسارات خطوط المرافق والخدمات وتذليل أى عقبات تعترض سير المشروع وذلك بأعتبار أنه احد المشروعات القومية والذى يعتبر محورا مروريا إستراتيجيا لحركة النقل والربط بين الموانئ ومحافظات الإقليم وذلك ضمن الخطة القومية لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق.



وفى سياق متصل تم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة التنسيقات الخاصة بمشروع تطوير ورفع كفاءة وازدواج طريق الفردان – الصالحية بطول 30 كيلومترا من منطقة الكيلو 11 بطريق الاسماعيلية – بورسعيد وصولا الى الصالحية والذى تبلغ جملة تكلفته نحو 800 مليون جنيه شملة تعويضات نزع الملكية وإقامة كوبرى علوى للربط مع طريق الإسماعيلية – بورسعيد وأعلى ترعة الاسماعيلية لتحقيق المزيد من تشجيع حركة النقل والربط بين محافظات الأقليم لتصل بذلك جملة التكلفة المالية للطريقين الى نحو 2و1 مليار جنيه.

