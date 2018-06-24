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محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الخدمية بمنشأة القناطر

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:41 م
نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الخدمية بمنشأة القناطر
محمد الصاحى
قام اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ لشئون المراكز والمدن اليوم، الاحد، بجولة تفقدية لمركز ومدينة منشأة القناطر، تفقد خلالها مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام التعريفة الجديدة التي حددتها المحافظة بعد قرار رفع أسعار المحروقات الأسبوع الماضي.

كما تفقد نائب المحافظ مستودعات الغاز وطريق الحسانيين نكلا ومحطة مياه منشأة القناطر بمركز منشأة القناطر.

وشدد نائب المحافظ خلال الجولة التفقدية على ضرورة تعليق أصحاب المستودعات لافتات بسعر اسطوانة البوتاجاز في مكان واضح لجميع المواطنين ومحاسبة من يخالف التسعيرة، إضافة تعليق لافتات بتعريفة سيارات الأجرة والسرفيس في منشأة القناطر لضمان عدم استغلال المواطنين.

كما استمع شمعة لمطالب أصحاب لشكاوى أهالي منشأة القناطر، والتي وعد بدوره على العمل على حلها للمواطنين وتكثيف الرقابة على المواقف والمستودعات.


نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الخدمية بمنشأة القناطر
نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الخدمية بمنشأة القناطر
نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الخدمية بمنشأة القناطر
نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الخدمية بمنشأة القناطر

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