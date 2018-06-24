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أخبار البلد

أبو العينين: مشاريع ما بعد 30 يونيو معجزة حقيقية.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:49 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر - نهلة الشربينى - أحمد بيسو
قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إنه يجب إعطاء الحق لأصحابه، وشكر وتحية كل القادة والجيش الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "أبو العينين"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الإرادة الشعبية خرجت فى 30 يونيو تقول كلمتها، تحت حماية الجيش، مشيرا إلى أن 30 يونيو تعد الثورة الحقيقية ومثالا لكيفية احترام الإرادة الشعبية التي طالبت بحياة حقيقية والخروج من النفق المظلم الذي عاشت فيه البلاد.

وأشار إلى أنه ظهرت رؤى جديدة بعدما قال الشعب إرادته، تحت قيادة اختارها رئيسا له وبرلمان انتخبه بنفسه.

وتابع: "اليوم وبعد 4 سنوات، الإنجازات التي تمت في كل المجالات الاقتصادية تقاس بها أي تنمية"، مؤكدا أن المشاريع العملاقة التي انطلقت بعد 30 يونيو تعد معجزات في هذه الفترة الزمنية القصيرة.

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