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ديني

مستشار المفتى يوضح خطورة عقوق الوالدين

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر منوها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأل عن الكبائر قال "الإشراك بالله قيل ثم أى، قال: عقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور".

وأضاف "عاشور" فى إجابته على سؤال «كنت على خلاف مع والدى ولا أتحدث معه لمدة 12 عاما، ولكن مات ولم أستطع أن أصالحه فماذا أفعل له وما هى خطورة عقوق الوالدين ؟»، إنه يجب عليك أن تبر والدك المتوفى بأن تزور قبره و تدعو له، حيث يكون الميت في حاجة إلى الدعاء والصدقة، والحج عنه وهكذا العمرة عنه، وقراءة القرآن ووهب ثوابه له.

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