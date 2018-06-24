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محافظات

تحرير 19 محضر مخالفة لمخابز بلدية بقرى ديرمواس في المنيا

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:40 م
خبز
خبز
أيمن رياض
تمكنت الوحدة المحلية لمركز مدينة ديرمواس من تحرير 19 محضر مخالفة للمخابز البلدية مابين نقص الوزن ومواصفات ونظافة وإعلان بقري المركز وذلك خلال حملة تموينية برئاسة فاطمة عثمان نائب رئيس المركز وبالتعاون مع التموين والتفتيش الإداري ، كما تمت متابعة محطات الوقود وإلزامها بإعلان الأسعار .

وكذلك تم المرور على المواقف للاطمئنان علي التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة من خلال الرقابة المستمرة علي المواقف.

كما قامت نائب رئيس المركز بمتابعة الوحدة الصحية بقرية بني سالم بديرمواس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه 6 موظفين للغياب بدون إذن وهم ممرضين وفنيين ومراقبين صحيين.

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