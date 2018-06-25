إطلاق دورة للخياطة لفتيات الوادي الجديد الشهر المقبل

أعلنت عايدة تهامي، مسئولة مركز الأسر المنتجة بمحافظة الوادي الجديد، الأحد، عن بدء دورة للفتيات للحاصلات على مؤهلات عليا ومتوسطة للتدريب على الخياطة والتريكو والكوريشيه وتطريز الثوب الواحاتي والإكسسوارات بأنواعها وتطريز على الخوص وجميع الأشغال النسائية اليدوية.



وتبدأ الدورة اعتبارا من 1\7\2018 حتى 31\8\2018 ولمده شهرين على أن تتقاضى المتدربة مصروف جيب مناسب.



وأضافت "تهامى" أن الأوراق المطلوبة للتقدم لهذه الدورة تشمل: "صوره المؤهل - صوره شهادة الميلاد - صوره البطاقة الشخصية - أربع صور شخصية وملف"، مضيفة أن تلك الدورة تأتى لتدريب الفتيات على سوق العمل من خلال تأهيلهم وتدريبهم على مشروعات خاصة بهم تدر لهم دخل، لافتة إلى أن الأسر المنتجة تقوم بين الحين والآخر بتنفيذ دورات مختلفة للفتيات لتدريبهم على الأشغال والأعمال اليدوية.

