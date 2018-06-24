مصر تشارك في اجتماع وزراء دفاع دول تجمع «الساحل والصحراء».. القوات المسلحة تنتهي من إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول التجمع.. والوفود المشاركة تشكر الرئيس السيسي لوفائه بعهده

مشاركة مصر في الاجتماع السابع لدول الساحل والصحراء:

جميع الوفود المشاركة بجهود مصر فى تأسيس المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب

أعضاء الوفود المشاركة بالمؤتمر يشكرون الرئيس السيسى على تنفيذ وعده بإنشاء المركز فى زمن قياسى

المركز على مساحة 14300 متر مربع وتم تزويد المركز بكافة التجهيزات السمعية والبصرية وأحدث الحواسب الالية

تجمع «س _ ص»:

تجمع الساحل والصحراء أكبر التجمعات شبه الإقليمية فى قارة أفريقيا بعد الاتحاد الأفريقى

يضم في عضويته 27 دولة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا

تأسس التجمع فى 4 فبراير عام 1998 بناء على مبادرة طرحها الرئيس الليبي معمر القذافى

تم الاعتراف بتجمع «س. ص» كتجمع اقتصادى إقليمى في يوليو عام 2000 بتوجو

يهدف تجمع دول تجمع «س – ص» تعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى والسياسى والاجتماعى

الأحداث الحالية فرضت ضرورة التعاون والتنسيق بين دول التجمع فى مجالى الأمن والدفاع

يتكون الهيكل التنظيمي للتجمع من مجلس الرئاسة والمجلس والأمانة العامة وعدد من المجالس شاركت مصر فى قمة تأسيس التجمع بصفة مراقب فى 4 فبراير 1998 كما حصلت مصر على العضوية الكاملة بالتجمع عام 2001

شاركت مصر بوفد ممثل عن وزارة الدفاع فى الإجتماع السابع لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء والذى عقد فى العاصمة النيجيرية "أبوجا" فى الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2018، وتضمنت أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل والصحراء في مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل فى جميع المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع، وإطلاق جهود التنمية، وقد استهدف الاجتماع السابع توطيد المكتسبات المسجلة في مجال محاربة الإرهاب عبر التضامن المشترك بين دول التجمع.من جانبه، أكد اللواء أركان حرب محمد الكشكى، مساعد وزير الدفاع، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الفريق محمد ذكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، دعم مصر للدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء فى إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الاعضاء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.وقد أشادت جميع الوفود المشاركة بجهود مصر فى تأسيس المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء، ووجه أعضاء الوفود المشاركة بالمؤتمر رسالة شكر وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تنفيذ وعده بإنشاء المركز فى زمن قياسى، كذلك تفعيل وتقديم 1000 منحة دراسية للعسكريين من دول التجمع فى مجال الأمن والدفاع وتقديم 1000 منحه جديدة للدراسة بجمهورية مصر العربية دعما لدول التجمع، والتنسيق على إجراء تدريبات مشتركة دورية فى مجال مكافحة الإرهاب.جدير بالذكر أن مصر انتهت من انشاء المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء على أرض مصر فى فترة وجيزة، وعلى مساحة 14300 متر مربع، وتم تزويد المركز بجميع التجهيزات السمعية والبصرية، وأحدث الحواسب الآلية بما يحقق تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء فى القضايا محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التصدى للإرهاب وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية.وقد توج الاجتماع السابع باعتماد "إعلان أبوجا" الذي أكد ضرورة تكثيف التعاون في المجال الأمني على الصعيدين الثنائي المتعدد الأطراف من أجل مواجهة تهديدات السلم والاستقرار في فضاء الساحل والصحراء، كما دعا الإعلان إلى تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاقية الصخيرات.وشاركت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين والمملكة المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية كمراقبين في اجتماع وزراء دفاع دول الساحل والصحراء بأبوجا، وسبع منظمات دولية وإقليمية من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، ما يؤكد الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لتجمع دول الساحل والصحراء.ويعد تجمع الساحل والصحراء ثانى أكبر التجمعات شبه الإقليمية فى قارة أفريقيا بعد الاتحاد الأفريقى، ويضم في عضويته 27 دولة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غرب، وقد تأسس التجمع فى فبراير عام 1998 لبناء آلية للتعاون الإقليمى بين دول شمال أفريقيا والدول الأفريقية جنوب الصحراء، وقد شاركت مصر فى قمة تأسيس التجمع بصفة مراقب، كما حصلت على العضوية الكاملة بالتجمع عام 2001، وتم الاعتراف بتجمع "س ص" كتجمع اقتصادى إقليمى في يوليو عام 2000 بتوجو.وقد تاثرت فعاليات تجمع دول الساحل والصحراء بالأحداث التى شهدتها دول شمال أفريقيا "ثورات الربيع العربى 2011"، حيث عقدت قمة استثنائية للتجمع بالعاصمة التشادية فى فبراير عام 2013 وأعادت مصر تفعيل آلية الاجتماع الدورى من خلال اجتماع وزراء دفاع دول التجمع عام 2016 بشرم الشيخ، وقد فرضت الأحداث الحالية ضرورة التعاون والتنسيق بين دول التجمع فى مجالى الأمن والدفاع.وكان هدف التجمع فى البداية هو زيادة التعاون الاقتصادى البينى، ولكن تطورت الاهداف ليصبح التعاون الأمنى فى مقدمة الاهتمامات وذلك من خلال استراتيجية شاملة تستند على ركائز أساسية، منها إقامة اتحاد اقتصادى يشمل مخططا تنمويا متكاملا منسقا مع مخططات التنمية الوطنية بكل دولة من الدول الأعضاء فى مختلف المجالات وتسهيل حركة الأشخاص ورؤوس الأموال وتشجيع التجارة وتنسيق نظم التعليم والتنمية وتطوير وسائل النقل والمواصلات بين الدول الأعضاء.كذلك تبنى إستراتيجية للتنمية والأمن فى فضاء الساحل والصحراء تستهدف تعزيز الأمن الجماعى ومعالجة النزاعات وتعزيز ثقافة السلم ومكافحة التهديدات التى تشهدها المنطقة بالتكامل مع إستراتيجيات "الاتحاد الأفريقى – الإيكواس – حوض بحيرة تشاد – الاتحاد الأوروبى – الأمم المتحدة".كما وجه الاجتماع برقية شكر للرئيس السيسي جاء فيها: "خالص العرفان بالجميل وبالغ التقدير لمعالى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية؛ نحن الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين فى الاجتماع السابع لوزراء ومسئولى دفاع الدول الأعضاء لتجمع الساحل والصحراء، المنعقد فى الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2018، وننتهز فرصة تواجدنا فى أبوجا لنعرب لسيادتكم عن بالغ التقدير والعرفان بالجميل للالتزام الذى يميز سيادتكم ولاهتمام سيادتكم الشديد والذى ظهر جليًا فى هذا الاجتماع".وجاء في البرقية: "نتقدم بخالص الإجلال والتقدير لجهود سيادتكم الحثيثة وتحديدًا لبمادرة سيادتكم فى تقديم وتفعيل برنامج الـ 1000 منحة دراسية فى مجال الأمن والدفاع، وكذا الـ 1000 منحة دراسية الجديدة التى قدمتموها سيادتكم دعمًا للدول الأعضاء الآخرين فى تجمع "س. ص"، وعلاوة على ذلك لمبادرة سيادتكم فى إنشاء وتأسيس مقر مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء بالقاهرة".واختتمت البرقية: "نكرر عرفاننا بالجميل لإستعداد سيادتكم لإنجاز أهداف تجمع "س. ص" ولعزمكم للحفاظ على استقرار وتطوير ساحات عمل تجمع "س. ص" والوصول بمنظماتنا المشتركة إلى قوام قادر على المساهمة فى التطوير والازدهار والسلام المنشود من شعوبنا جميعًا، كما نتعهد لسيادتكم بالتزامنا لإنجاز أهداف التجمع والعمل على تفعيل التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع لتعزيز إنجازات حربنا المجمعة ضد وباء الإرهاب من خلال التضامن وتطوير الإجراءات".