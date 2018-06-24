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برلمان

برلماني: فرض حالة الطوارئ وفقا لاحتياجات الشعب المصري

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:57 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أن حالة الطوارئ ضرورة، قائلا إن:" عملية سيناء 2018 مازالت تعمل حتى الان و نسعى كدولة لتحقق المزيد من النجاحات".

وأوضح عابد خلال الجلسة العامة بالبرلمان، "أن عملية الطوارئ لاتمتد على حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أن "الانتاج لا يأتي في ظل وجود جماعات إرهابية والطوارئ حالة ضرورة و نفرضها وفقا لاحتياجات الشعب المصري".

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وقوفا على فرض حالة الطوارئ .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حيث توافرت الاغلبية المطلوبة للموافقة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر.

وقال د. على عبد العال رئيس البرلمان، :" نحن أمام مد حالة الطواري و لا يجوز المد الا بعد موافقة ثلثى اعضاء مجلس النواب في حالة استمرار نفس الاسباب".

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