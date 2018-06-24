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أخبار البلد

أبو العينين: فكر الفريق مميش يجب أن يسوّق محليا وعالميا.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:32 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر - نهلة الشربينى - كريم ناصر
أشاد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بجهود الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن عقله وطريقة تفكيره يجب أن يتم تسويقها محليا وعالميا .

وقال أبو العينين في تصريح خاص لـصدى البلد، :" جلست مع الفريق مهاب مميش أكثر من مرة ولديه الفكر التنموي الحقيقي إذا اتبعته مصر سيسوق لها جيدا بين دول العالم" .

وأشار إلى أن المشروعات الضخمة التي تقام الآن تعد لغة العالم الجديدة لخدمة الصناعة والخدمات الدولية، فضلا عن توطين مشروعات زراعية وصناعية أخرى تخدم جميع الأنحاء بالشمال والجنوب والشرق والغرب.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن مصر تستعد لافتتاح كباري جديدة وطرق كبري وأنفاق جديدة تعد طفرة حقيقية للاستثمار في مصر لحل المشاكل التي كانت تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الأنفاق الجديدة تعد وصلة حقيقية لسيناء.

وتابع :" المصريون سيرون نتائج الاكتشافات البترولية ومفاجآت ضخمة لاكتشافات غاز جديدة ستنقل مصر نقلة نوعية بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويوفر العملة الصعبة للاستيراد".

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