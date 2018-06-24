نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد امتحانات التعليم المفتوح بكلية الحقوق..صور

تفقد الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق اليوم 24 يونيه أعمال امتحانات التعليم المفتوح بالفترة الصباحية بكلية الحقوق حيث يؤدي الامتحانات طلاب المستوى الثالث .



واطمئن الدكتور نور الدين علي حسن سير الامتحانات والالتزام بتطبيق القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة بشأن عدم اصطحاب الهواتف المحمولة لمنع محاولات الغش علاوة علي توفير كافة إجراءات السلامة والراحة للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير التهوية والإضاءة المناسبة لأدائها .



وكانت جامعة الزقازيق قد أعلنت عن معسكرًا لإعداد قادة المستقبل للعام الثالث علي التوالي ، ابتداء من 7 يوليو المقبل بالمدينة الجامعية بشارع فاروق، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية في كافة الأنشطة الطلابية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والانتماء قيم السلام الاجتماعي لدي الطلاب .

