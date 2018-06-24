الشوالي يتجاهل عصام عبدالفتاح ضمن أساطير حكام مصر بالمونديال

تجاهل التونسي عصام الشوالى مع قناة beIN SPORTS ذكر اسم عصام عبد الفتاح المشرف على لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة خلال مباراة انجلترا وبنما الجارية حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية فى المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا.





وذكر الشوالى أن حكام مصر الذين أداروا لقاءات المونديال عبر تاريخ بطولة كأس العالم 4 هم على قنديل بمونديال 66 في إنجلترا ومصطفى كامل بكأس العالم عام 1974 فى ألمانيا الغربية وجمال الغندور فى مونديال 1998 بفرنسا وجهاد جريشة فى مونديال روسيا 2018.



