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كأس العالم

الشوالي يتجاهل عصام عبدالفتاح ضمن أساطير حكام مصر بالمونديال

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:42 م
جمال الغندور وعصام
جمال الغندور وعصام عبدالفتاح
يسري غازي
تجاهل التونسي عصام الشوالى مع قناة beIN SPORTS ذكر اسم عصام عبد الفتاح المشرف على لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة خلال مباراة انجلترا وبنما الجارية حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية فى المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا.

وذكر الشوالى أن حكام مصر الذين أداروا لقاءات المونديال عبر تاريخ بطولة كأس العالم 4 هم على قنديل بمونديال 66 في إنجلترا ومصطفى كامل بكأس العالم عام 1974 فى ألمانيا الغربية وجمال الغندور فى مونديال 1998 بفرنسا وجهاد جريشة فى مونديال روسيا 2018.

وتغاضى المعلق التونسي ذكر عصام عبدالفتاح عضو الجبلاية الحالى ضمن قائمة المصريين الذين أداروا لقاءات المونديال حيث شارك فى إدارة مباريات كأس العالم عام 2006 فى ألمانيا.

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