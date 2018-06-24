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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة لاستقبال نائب الرئيس العراقي

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:50 م
نائب الرئيس العراقى
نائب الرئيس العراقى إياد علاوي
نورهان خفاجي


وصل مطار القاهرة الدولي قبل قلبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استعدادا لاستقبال الدكتور إياد علاوى، نائب رئيس جمهورية العراق الذي من المقرر أن يصل القاهرة عصر اليوم الأحد.

كان في استقبال رئيس الوزراء بالصالة الحكومية بالمطار المحاسب مجدي أسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

شهد محيط استراحة كبار الزوار انتظام لعدد من الخدمات الامنية وتشديدات مكثفة، استعدادا لاستقبال نائب الرئيس العراقي.

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