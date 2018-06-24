ضبط 7 متهمين فى حملة بأسوان وبحوزتهم أسلحة نارية

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مساعد الوزير لأمن أسوان لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، ولتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وأسفرت الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والمواد المخدرة عن ضبط المدعو ممدوح عبد الكريم سن 40 عاطل ويقيم دائرةمركز ادفو ..وبحوزته (سلاح ناري بندقية خرطوش و (5) طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (3) كيلو جرام )



وتم ضبط المدعو نوبي سليمان سن 23 عاطل ومقيم دائرة قسم ثان اسوانوبحوزته [سلاح فرد روسي محلي الصنع و (200) قرص مخدر] وضبط المدعو فهمي عبد المنعم سن 27 عاطل ومقيم دائرة مركز كوم امبو وبحوزته [سلاح ناري بندقية الية و(3) طلقات من ذات العيار]



وتم ضبط المدعو رجب عبد الفتاح سن 34 عاطل ومقيم دائرة مركز ادفو... وبحوزته [سلاح نار فرد خرطوش و(3) طلقات من ذات العيار] والمدعو حسن فيصل سن 30 عاطل ومقيم دائرة قسم ثان اسوان والسابق ضبطة واحضارة في (6) قضايا وبحوزته [سلاح نار فرد روسي + طلقة من ذات العيار]



وتم ضبط المدعو محمد ثابت سن 25 سائق ومقيم دائرة مركز ابو سمبل والسابق ضبطة واحضارة في (4) قضية وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر تزن (250) جرام (100) قرص مخدر ) والمدعو انور سليمان سن 46 عاطل ومقيم دائر ة قسم اول اسوان مسجل خطر والسابق ضبطة واحضارة في (27) قضية وبحوزتة ( كمية من جوهر الافيون المخدر تزن (10) جرام



