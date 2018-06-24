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أخبار البلد

أبو العينين: التشريعات الأخيرة ساهمت في دعم بيئة الاستثمار .. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:57 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر - نهلة الشربينى - كريم ناصر
قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن المناخ الاستثماري جيد في مصر وفي طريقه للتحسن، مشيدا بدور الحكومة في تحسين الظروف الاقتصادية بوضع السياسات والتشريعات التي تحسن من هذا المناخ وتقدم للمستثمرين التسهيلات المطلوبة.

وأضاف أبو العينين، في تصريحات خاصة لصدى البلد، على هامش المؤتمر الأول للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، أن التشريعات خلال الفترة الماضية ساعدت على تطور المناخ الاستثماري وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، والذي أصبح به المستثمر المصري والاجنبي سواسية.

وأكد أن زيادة الاستثمارات في مصر تحتاج إلى سياسات تشجيعية وتحفيزية تتمثل في توفير المزايا، والتسويق، فالقانون ليس وحده الوصي لجذب الفرص الاستثمارية على مستوى العالم، بل هناك خطة كبيرة لابد من وضعها بتقديم النماذج الناجحة لخلق هذه الفرص، بحيث يقوم بهذا الدور وزارتا الخارجية ، والاستثمار وهيئات الاستثمار.

وكان قد انطلق المؤتمر الأول للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد، حيث يأتي على رأس الحضور المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وتم تدشين الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، الشهر الماضي، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، ويشمل الاتحاد محكمة اقتصادية، بالإضافة إلى غرفة وساطة توائم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز تدريب وتثقيف لتنمية وتطوير المحكمين العرب، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم.

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