طلاب أدبي الفيوم: العلاقة العكسية فى علم النفس والاجتماع مفاجئة لنا .. فيديو

واصل طلاب الثانوية العامة بالفيوم امتحان مادة علم النفس والاجتماع اليوم بجميع لجان امتحانات المحافظة، مؤكدين سهولة الامتحان وأن الأسئلة من الكتاب المدرسي.



يقول محمد ضياء عبد الوهاب طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم - شعبة أدبى - إن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط و النقاط الصعبة تمثلت في أسس الانتصار الفعال وسؤال العلاقة العكسية.



ويضيف محمود عادل حمودة طالب بمدرسة الفيوم الثانوية العسكرية ( شعبة أدبى ) أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط والعادي والوقت مناسب.