وزراء البيئة بـ3 دول آسيوية يتفقون على معالجة تلوث المحيطات

اتفق وزراء البيئة في اليابان والصين وكوريا الجنوبية على العمل معا لمعالجة تلوث المحيطات الناجم عن جزيئات البلاستيك والمخلفات الأخرى.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأحد/ أن وزير البيئة الياباني ماساهارو ناكاجاوا أثار مشكلة تلوث المحيطات خلال اجتماعه مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي في مدينة "سوجو" الواقعة شرقي الصين، مشيرة إلى أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على التعاون للمساعدة في معالجة هذه المشكلة في قارة آسيا.





وقال ناكاجاوا - في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي الذي يعقد حول البيئة - إنه من الضروري للدول الثلاثة العمل معا لحماية البيئة البحرية في العالم.



كما قرر الوزراء الثلاث مناقشة هذه المشكلة خلال الاجتماع الوزاري بشأن الطاقة والبيئة ، الذي سيعقد على هامش قمة مجموعة دول العشرين التي تستضيفها اليابان العام المقبل.



