المرأة السعودية تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الفرحة تعم شوارع المملكة تزامنا مع السماح للنساء بالقيادة.. ونيويورك تايمز: إصلاحات ولي العهد ستغير شكل العالم

CNN: قيادة المرأة السعودية للسيارة لحظة تاريخية

LE Monde: شعور الحرية يسيطر على المرأة السعودية

BBC: المرأة السعودية تشعر بالفرحة خلف مقود السيارة

تصدرت أخبار السماح للمرأة السعودية بالقيادة في المملكة عناوين الصحف العالمية، حيث أبرزت عدة وسائل إعلامية احتفالات المرأة في المملكة ببدء سريان هذا القرار، كما رصدت بعضها الأجواء في المملكة تزامنا مع قيام أول مرأة بقيادة سيارتها في مدينة الدمام، مشيرين إلى الحملة الإصلاحية التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي أدت إلى تغيير شكل المملكة كليا.ونشرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية تقريرا حول السماح لنساء السعودية بالقيادة، قائلة إنها المرة الأولى في التاريخ التي تكون فيها المرأة السعودية قادرة على القيادة، رغم المناخ المتحفظ الذي يسود القرارات الخاصة بالنساء في المملكة، مضيفة أن الخطوة التاريخية هي تتويج لسنوات من النداءات من داخل وخارج مجتمع الخليج بمنح المرأة مساحة أرحب.وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن قرار رفع حظر قيادة المرأة السعودية يسمح للعديد من النساء الأخريات باللحاق بركب سوق العمل وهو الهدف الرئيسي الذي يتبناه ولي العهد، بعد أن كانت المرأة السعودية العاملة تضطر إلى استئجار سائقين ذكور وهو ما كان يلتهم راتبها.وسلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على القرار هي الأخرى مشيرة إلى دور ولي العهد في هذا الشأن، حيث ذكرت أن الإصلاحات التي ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورؤية 2030 ستؤدي إلى تغيير شكل "العالم" وليس المملكة فقط، مشيرة إلى دور بن سلمان في تطوير الأداء المجتمعي في الشرق الأوسط والتعامل مع الفكر المتطرف.وأوضحت أن التغيير في المملكة التي تمثل قلب العمل الإسلامي هو أساس الاعتدال والتسامح، مشيرة إلى التغيير الذي طرأ على المجتمع السعودي ومدى تقبله للطرف الآخر بمختلف ثقافاته وطباعه وهو الأمر الذي من شأنه أن ينبذ التطرف والإرهاب، وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي إعجابا كبيرا بالأمير بن سلمان الذي يتبنى سياسات جريئة ومشروعا واضحا للوقوف أمام التهديدات الإيرانية والإرهاب الذي تصدره طهران بشكل واضح في المنطقة.ورصدت شبكة "بي بي سي" البريطانية، الأجواء في المملكة في يوم سريان هذا القرار الذي وصفته بأنه "انتصار" للمرأة السعودية، مشيرة إلى فرحة المرأة بهذا القرار بعد أن كانت المملكة هي البلد الوحيد الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات، وسيطرت حالة من الفرح على شوارع المملكة وشهدت انتشارا مكثفا للنساء احتفالا بقيادتهن للسيارات.واهتمت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بالقرار هي الأخرى، حيث رصدت الصحيفة آراء عدد من المواطنات السعوديات في السماح لهن بالقيادة والحصول على قدر أكبر من الحرية، مشيرة إلى الإصلاح والتغير "التاريخي" الذي طرأ على المملكة للمرة الأولى.وتقول مواطنة سعودية للصحيفة "أشعر كأنني طائر.. إحساس الحرية رائع حقا"، مضيفة أن هذا القرار هو نجاح للمملكة في تغيير صورتها النمطية ونبذ التطرف، ونشرت الصحيفة عدة مقاطع فيديوهات تظهر قيادة النساء لسياراتهن في المملكة وسط شعور بالفرحة العارمة.ونشرت صحيفة "لوموند" تقريرا بعنوان "المرأة السعودية تقود"، في إشارة إلى الخطوة التي وصفتها ب"الجريئة" من قبل الملك سلمان وولي العهد بالسماح لنساء المملكة بقيادة سياراتهن بحرية للمرة الأولى، كما رصدت الصحيفة الاحتفالات التي عمت شوارع المملكة تزامنا مع سريان هذا القرار موضحة أن المرأة السعودية قضت ليلة مبهجة لن تنساها.كما أشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار من بين حزمة إصلاحات يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030، مشيرة إلى الانفتاح الثقافي الذي عاشته المملكة من خلال تنظيم الحفلات الموسيقية والسينما وعروض الأزياء.