تابع لايف مباراة اليابان والسنغال بث مباشر اليوم 24-6-2018 بدون تقطيع بث الأسطورة

يلتقى، بعد قليل، منتخب اليابان مع السنغال ضمن منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.



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معلومات عن مشاهدة مباراة اليابان والسنغال مباشر اليوم اليابان Vs السنغال ، البطولة: كأس العالم 2018، القنوات الناقلة: بي ان ماكس 1,2، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلق : جواد بده (بي إن ماكس 1) + رؤوف خليف (بي إن ماكس 2) + سوار الذهب (بي إن 4K).



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موعد مباراة اليابان والسنغال



تبث مباراة اليابان والسنغال يوم الاحد 24 يونيو في تمام 6:00 عصرا بتوقيت السعودية.