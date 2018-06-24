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يلا شوت.. مشاهدة مباراة اليابان والسنغال بث مباشر | لايف

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:55 م
اليابان والسنغال
اليابان والسنغال
حسن العمدة
يلتقى، بعد قليل، منتخب اليابان مع السنغال ضمن منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.

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معلومات عن مشاهدة مباراة اليابان والسنغال مباشر اليوم اليابان Vs السنغال ، البطولة: كأس العالم 2018، القنوات الناقلة: بي ان ماكس 1,2، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلق : جواد بده (بي إن ماكس 1) + رؤوف خليف (بي إن ماكس 2) + سوار الذهب (بي إن 4K).

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موعد مباراة اليابان والسنغال

تبث مباراة اليابان والسنغال يوم الاحد 24 يونيو في تمام 6:00 عصرا بتوقيت السعودية.

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