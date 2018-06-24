الفيفا يعاقب بولندا بسبب لافتة سياسية مسيئة

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم لكرة القدم "فيفا"، عن فرض غرامة على الاتحاد البولندي قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري بسبب لافتة سياسية مسيئة رفعتها الجماهير البولندية خلال الهزيمة 2-1 أمام السنغال في كأس العالم، يوم الثلاثاء الماضي.





ولم يدخل الفيفا في مزيد من التفاصيل بشأن اللافتة المسيئة ورفض الاتحاد البولندي لكرة القدم التعقيب علي الغرامة كما فتح "فيفا" تحقيقًا مع الاتحادين الأرجنتيني والكرواتي بسبب وقائع متعددة لشغب الجماهير خلال مواجهة الفريقين يوم الخميس.





وفرض الفيفا في وقت سابق غرامة على الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بسبب ما قال إنها “هتافات مهينة وتتسم بالتمييز” من الجماهير خلال فوز المكسيك المفاجئ 1-صفر على ألمانيا الأسبوع الماضي.





وبدأ الفيفا تحقيقًا مع لاعبي سويسرا شيردان شاكيري وغرانيت تشاكا بسبب احتفالهما بالأهداف خلال الفوز على صربيا يوم الجمعة.





وتم فتح تحقيق مماثل مع الاتحاد الصربي بسبب شغب الجماهير وهتافات سياسية وأخرى مسيئة من المشجعين الصرب.



