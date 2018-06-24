سيدة تبلغ الشرطة عن فتاة سمراء تبيع المياه بالشارع

انتشر فيديو مثير عبر موقع التغريدات تويتر، لسيدة بيضاء تتصل بشرطة للقبض على فتاة سوداء تبيع المياه على الرصيف، بطريقة عنصرية.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" يبدو أن الفيديو صور بالقرب من أحد الحدائق بولاية ، سان فرانسيسكو، قبل بدء مباراة فريق العمالقة بعد ظهر يوم السبت ضد فريق سان دييجو بادريس، حيث كانت فتاة صغيرة تبيع "الماء البارد بدولارين".



وبعد أن رأتها سيدة بيضاء قررت ان تبلغ الشرطة لعدم حمل الفتاة السمراء صاحبة الـ 8سنوات، تصريح لبيع المياه بالشارع، بهدف إزائها بطريقة قانونية لغاية عنصرية.



