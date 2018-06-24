تعليم أسوان تعقد اجتماعات قبل انطلاق العام الدراسى

عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم الأحد، إجتماعًا مع عدد من أهالى نصر النوبة وبعض أعضاء مجالس أمناء المدارس لمناقشة القرارات المتعلقة بمدارس "كشتمنة غرب ومدرسة توشكى غرب ومدرسة أبوسمبل شرق ومدرسة العلاقى للوقوف علي المشكلات التي تواجه الطلاب قبل إنطلاق العام الدراسي الجديد.



وفى سياق آخر عقد وكيل الوزارة إجتماع موازى مع موجه عام رياض الأطفال آمال سليمان لمناقشة آليات العمل التى سيتم تنفيذها لزيادة عدد قاعات رياض الأطفال والمشكلات ،ومن المتوقع أن تعرقل هذه التوسعات وكيفية مواجهتها.



كذلك تناول الإجتماع مشكلة العجز بمعلمات رياض الأطفال وأكثر الإدارات التى تعانى من ذلك وسبل المعالجة حيث شدد الفيومى على ضرورة إعادة توزيع معلمات الروضة بطريقة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع وأن تتم أعمال النقل والندب بين المعلمات بطريقة التدوير مع مراعاة البعد الجغرافى لضمان تحقيق العدالة بين الجميع.