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محافظات

محافظ مطروح يشهد استعدادات مواجهة الأزمات بالمنطقة.. صور

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:47 م
صدى البلد
أيمن محمود
شاهد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح واللواء أيمن أحمد دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح اصطفاف سيارات ومعدات لمواجهة سيناريو الأزمة بمنطقة سملا بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك عقب مؤتمر إدارة الأزمة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي الذي عقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة صباح اليوم الأحد، حيث عرضت كل جهة مدى استعداداتها الفنية والبشرية لسيناريو إدارة الأزمة والذي يبدأ من خلال سرعة إبلاغ غرفة عمليات المحافظة لكافة الجهات المعنية، ومدى سرعة تحرك جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والتعامل مع الازمة بمساعدة عناصر من القوات المسلحة ومديرية أمن مطروح.

وأكد أبو زيد على أهمية نشر الوعى بعيدا عن الشائعات والتهويل وإدراك حقيقة الموقف لمواجهة وتقليل حجم الخسائر.

من ناحية أخرى قدم محافظ مطروح درع المحافظة لرئيس أركان قوات الدفاع الشعبى تقدير لجهود القوات المسلحة فى التعاون مع المحافظة خاصة فى إدارة برنامج إدارة الأزمات.
محافظ مطروح يشهد استعدادات مواجهة الأزمات بالمنطقة.. صور
محافظ مطروح يشهد استعدادات مواجهة الأزمات بالمنطقة.. صور
محافظ مطروح يشهد استعدادات مواجهة الأزمات بالمنطقة.. صور
محافظ مطروح يشهد استعدادات مواجهة الأزمات بالمنطقة.. صور
محافظ مطروح يشهد استعدادات مواجهة الأزمات بالمنطقة.. صور

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