الأردن يرفض استقبال لاجئين سوريين جدد

أكد الأردن اليوم الأحد، أن قدرته الاستيعابية لا تسمح له باستقبال موجة لجوء جديدة، في الوقت الذي يمهد فيه الجيش السوري لعملية عسكرية وشيكة جنوب سوريا.



وقالت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الاعلام، إن "القدرة الاستيعابية في ظل العدد الكبير للسوريين الذين نستضيفهم، من ناحية الموارد المالية والبنية التحتية، لا تسمح باستقبال موجة لجوء جديدة"، بحسب قناة "فرانس 24" الفرنسية.



وأضافت غنيمات وهي ايضا المتحدثة الرسمية باسم الحكومة أن "الاردن لم ولن يتخلى عن دوره الانساني او التزامه بالمواثيق الدولية لكنه تجاوز قدرته على استيعاب موجة لجوء جديدة".



وأوضحت أن على الجميع التعاون للتعامل مع اي موجة نزوح جديدة داخل الحدود السورية، مشيرة إلى أن الأردن سيعمل ويتواصل مع المنظمات المعنية لإيجاد ترتيب لهؤلاء اللاجئين داخل الاراضي السورية، مضيفة أن الأردن يجري اتصالات مكثفة مع واشنطن وموسكو للحفاظ على اتفاق خفض التصعيد جنوب سوريا.



وأشارت غنيمات إلى أن المملكة تتابع التطورات الحالية في الجنوب السوري للتوصل الى صيغة تحمي المصالح الاردنية في ملف الحدود وموجات اللجوء المتوقعة.



ويستقبل الاردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011، وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.



وألقت قوات النظام السوري خلال الأسابيع القليلة الماضية منشورات فوق مناطق سيطرة المعارضة في محافظتي درعا والقنيطرة تحذر من عمليات عسكرية وشيكة وتدعو المقاتلين المتمردين إلى الاستسلام.