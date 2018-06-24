النقلي ينفي تصوير "البيت الكبير 2" خلال الفترة الحالية

نفى المخرج محمد النقلي بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت الكبير خلال الفترة الحالية ؛ لحين الانتهاء من كتابة العمل.



وقال النقلي "إنه حتى الآن لم يجتمع بفريق العمل لوضع التصور المبدئي للمسلسل ومعاينة أماكن التصوير غير أنه توقع أن يكون ذلك خلال الأشهر المقبلة"..مشيرا إلى أن نجاح الجزء الأول دفع الشركة المنتجة لتصوير جزء ثان لعرضه خارج السباق الرمضاني.



يناقش العمل قضايا المرأة في الصعيد فيما يتعلق بالميراث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لاتزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.



"البيت الكبير" بطولة لوسى ، أحمد بدير ، سوسن بدر ، منذر رياحنة ، ريم بوشناق ، حجاج عبدالعظيم ، طارق صبري ، دنيا المصري، ريم هلال، أحمد صيام، ياسمين سمير، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز ، إيمان أيوب، تأليف أحمد صبحي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد النقلي.