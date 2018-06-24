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برلمان

البرلمان يقر منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل دراسات زراعة النخيل

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:11 م
صدى البلد
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الزراعة والري، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، الخاصة بمشروع تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى.

كما وافق الأعضاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر.

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