مقتل اثنين من مسلحي داعش شمال العراق

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالي بالعراق صادق الحسيني عن مقتل اثنين من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي باشتباك مع قوة من الشرطة شمال بعقوبة .

وقال الحسيني - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأحد/ - : "إن اثنين من مسلحي (داعش) قتلا في اشتباك مع الشرطة في محيط برجيين للمراقبة في منطقة حوض الوقف شمال شرق بعقوبة، حيث أن نشاط تنظيم (داعش) في حوض الوقف محدود والقوات الأمنية تبسط سيطرتها".

وأضاف: "أن هجمات التنظيم الأخيرة تم إحباطها، كما أن هناك خطة لتعزيز الأمن في تلك المنطقة المهمة سيجرى تطبيقها خلال الأيام المقبلة".

وكان خمسة من أفراد الشرطة قد أصيبوا في إحباط هجوم شنه تنظيم (داعش) الإرهابي على برجيين للمراقبة الأمنية في حوض الوقف بين قريتي المخيسة وأبو كرمة.