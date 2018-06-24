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حوادث

النائب العام يكلف الإنتربول بضبط 3 من داعش ليبيا لاتهامهم بخطف مصريين

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:00 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
محمد عبدالله
أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمرًا دوليًا للإنتربول بالقبض على 3 إرهابيين ليبيين من عناصر تنظيم داعش، لاتهامهم بالتخابر والاشتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريين عامليين بليبيا وطلب فدية من ذويهم لصالح التنظيم ودعمًا له بالأموال.

كانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه التحريات من تخابر وتعاون المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن - مصري الجنسية - مع تنظيم داعش الإرهابي بليبيا واشتراكه واتفاقه مع الليبيين (عماد الدين أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي) أعضاء التنظيم والمليشيات المسلحة، على جمع معلومات حول المصريين العاملين بدولة ليبيا واختطاف بعضهم وتهريب مهاجرين غير شرعيين إليها، وطلب فدية من ذويهم دعمًا للتنظيم.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، من خلال استجواب المتهم ومواجهته بالتحريات عن تردد المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن على ليبيا للعمل بها، وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بعدد من العناصر المنضمة للكتائب والمليشيات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، من بينهم المتهمين سالفي الذكر، وأنه في أعقاب عودته للبلاد اتفق وتعاون معهم على العمل في جمع المعلومات حول المصريين العاملين بليبيا واختطافهم بواسطة أعضاء التنظيم والحصول على مبالغ مالية فدية من ذويهم، فضلًا عن انضمامه لجماعة منظمة في مجال تهريب المهاجرين غير الشرعيين لدولة ليبيا، وكذلك توليه مسؤولية استلام الأموال من ذويهم وتحويلها لأعضاء التنظيم بدولة ليبيا، وأنه في غضون عام 2017 أمد التنظيم بمعلومات عن بعض المصريين العاملين بليبيا ومحال إقامتهم بها، حيث تمكن عناصر داعش الإرهابي من خطفهم بناء على تلك المعلومات، ومكنوا المخطوفين من التواصل مع ذويهم هاتفيًا وإخطارهم باحتجازهم قسريًا وقدر المبالغ المالية المطلوبة لإطلاق سراحهم؛ حيث تسلم المتهم المذكور مبالغ الفدية المطلوبة، وتولى تحويلها لأعضاء التنظيم بدولة ليبيا.

وتوالي نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية وستقوم بإصدار بيانات متتابعة بهذا الشأن.

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