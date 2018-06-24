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أخبار العالم

أمير الكويت يعزي الرئيس الإثيوبي في ضحايا انفجار تجمع جماهيري

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:00 م
صدى البلد
أ ش أ
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية عزاء اليوم الأحد، إلى الرئيس الأثيوبي مولاتو تيشومي ويرتو، في ضحايا الانفجار الذي استهدف تجمعا جماهيريا أمس السبت، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعرب أمير الكويت – خلال برقية العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الأثيوبى ولأسر ضحايا الانفجار، مؤكدا استنكار الكويت لهذا العمل الإجرامي الشنيع، والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ببرقيتي عزاء إلى الرئيس الأثيوبي مولاتو تيشومي وبرتو، أعربا خلالهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا الانفجار، راجين للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

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