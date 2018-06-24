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كأس العالم

انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:14 م
صدى البلد
محمد سمير
حقق منتخب انجلترا فوزا مستحقا على نظيره منتخب بنما بنصف دستة أهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة بكأس العالم المقام بروسيا 2018.

أحرز اللاعب جون ستونز هدف التقدم الأول للإنجليز فى الدقيقة 7 من انطلاق الشوط الأول برأسية قوية على يمين حارس منتخب بنما من ركلة ركنية وسجل الهدف الثاني المهاجم هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

وأضاف الهدف الثالث اللاعب لينجارد بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس فى الدقيقة 36 وأحرز الهدف الرابع جون ستونز فى الدقيقة 39.

وسجل هاري كين ثاني أهدافه فى المباراة وخامس أهداف فريقه فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء احتسبها الحكم المصرى جهاد جريشة.

وجاء الهدف السادس للمنتخب الانجليزي بأقدام هاري كين فى الدقيقة 62 من تسديدة خارج منطقة وتصطدم بدفاع منتخب بنما وتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وسجل فيليبى بالوى لاعب منتخب بنما الهدف الاول لفريقه فى المباراة وفى تاريخ المونديال فى الدقيقة 78 من عمر الشوط الثانى.

وحسم منتخب الأسود الثلاثة التأهل الى الدور الثانى بعد ارتفاع رصيده الى 6 نقاط متساويا مع منتخب بلجيكا في المجموعة التى تضم الى جانبهما بنما وتونس اللذين ودعا منافسات المونديال مبكرا.
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة
انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة

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