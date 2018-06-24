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أخبار العالم

شعث : سنقدم مقترح للاشتراكية الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:07 م
صدى البلد
رويترز
قال مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية نبيل شعث : إن هناك مقترح مشروع سيقدم للمؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية الذي يعقد بعد غد الثلاثاء في جنيف.

وأوضح شعث الذي يشغل منصب نائب رئيس الاشتراكية الدولية ، في بيان صحفي اليوم الأحد ، أن المقترح يدعو إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد دعم منظمة الاشتراكية للقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة التي تواجه فيه القضية الفلسطينية أخطر مخططات التصفية.

وأشار إلى أنه يحمل رسالة من الرئيس محمود عباس حول الأوضاع والتطورات على الساحة الفلسطينية..لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش القضية الفلسطينية وأوضاع الشرق الأوسط إضافة إلى قضايا دولية هامة بحضور رؤساء حكومات وأحزاب وساسة من مختلف دول العالم.

يذكر أن منظمة الاشتراكية الدولية تضم جميع الأحزاب الاشتراكية والليبرالية في العالم وحصلت حركة فتح على عضوية في الاشتراكية الدولية عام 1996 بصفة عضو مراقب ، ثم العضوية الاستشارية عام 2000، وأصبحت عضوا كامل العضوية عام 2011.

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