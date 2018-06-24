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أخبار العالم

مقتل 6 عناصر بـ داعش في كركوك

الأحد 24/يونيو/2018 - 04:09 م
صدى البلد
أ ش أ
لقي 6 عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي بالعراق مصرعهم ، اليوم الأحد، في قصف جوي للطيران الحربي على أحد الأوكار الإرهابية للتنظيم بعد أن حاصرته القوات المشتركة جنوب غربي كركوك.

وقال ضابط استخبارات حشد قضاء الحويجة حسن الصوفي - في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن قوات مشتركة من حشد الحويجة والشرطة الاتحادية وبعد تلقيها معلومات أستخبارية نفذت عملية دهم وتفتيش لأحد أوكار تنظيم "داعش" في وادي زغيتون قرب ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك، لافتا الى أن تم امداد الطيران الحربي بالاحداثيات بعد محاصرته من قبل القوات المشتركة وتم تدميره وأسفرت عن مقتل ستة من عناصر التنظيم الارهابي.

وأضاف الصوفي أن التنظيم الإرهابي كان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على المدنيين والقوات الامنية، مشيرا الى ان قوات حشد الحويجة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي مستمرة في عمليات المداهمة والتفتيش لحين تأمين كامل قضاء الحويجة ونواحيها من إرهابي داعش.

يذكر ان مناطق جنوب وغربي كركوك تشهد بين فتره وأخرى نشاط لفلول "داعش" الهاربة في ظل انطلاق عملية أمنية لملاحقة الهاربين من التنظيم بمناطق جنوبي كركوك.

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