الانتخابات التركية انقلاب على الديمقراطية.. أردوغان يواجه منافسة شرسة وفوزه ينسف النظام البرلماني.. وسيناريو وحيد لإعادة الاقتراع يهدد مكاسبه كرئيس

الرئيس القادم لتركيا يتمتع بصلاحيات جديدة كاسحة أيًا من كان

منافسو أردوغان الخمسة يهددون بتفتيت شعبيته

سيناريو محتمل لجولة الإعادة بين أردوغان وإنجه

توجه الناخبون الاتراك الأحد إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء تركيا في انتخابات تمثل أكبر تهديد انتخابي للرئيس رجب طيب أردوغان خلال 15 عامًا من الحكم.ووفقا لتقرير نشرته شبكة سي ان ان الأحد، كان أردوغان قد هيمن على السياسة التركية منذ صعوده كرئيس للوزراء عام 2003 وأدي إلى تغيير المشهد التركي اذ قام بتطبيق سياسات اقتصادية وتحدى المؤسسات العلمانية في تركيا عن طريق جلب التيار المحافظ الإسلامي إلى الحياة العامة، وتدمير المؤسسات العامة باعتقال عشرات الآلاف من الناس - والعديد من منتقديه - في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016.ويحق لنحو أكثر من 56 مليون شخص التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي تجرى الأحد، ولكن بغض النظر عمن يفوز، فإن تركيا سوف تتغير بشكل جذري بعد هذا المحفل السياسي.وفاز أردوغان في استفتاء اقره العام الماضي، بفارق ضئيل عن المعارضين له لتحويل النظام البرلماني في بلاده إلى نظام رئاسي تنفيذي يحكم قبضة الرجل الواحد على مقاليد الحكم.وأيا من كان الفائز، فسيتم منحه صلاحيات جديدة كاسحة، حيث يتم حل دور رئيس مجلس الوزراء، ويكسب الرئيس المرتقب سلطة إصدار القوانين بمرسوم جمهوري.وأطلق أردوغان، الذي أبحر في عدة انتخابات للبقاء في السلطة، قرارا بأن تجرى الانتخابات الشاملة في تركيا قبل 18 شهرًا، حيث يواجه معارك على عدة جبهات.فيما يشعر الناخبون الأتراك بألم بسبب نسب التضخم المرتفع والعملة المتدنية وارتفاع أسعار الفائدة مع تعثر الاقتصاد التركي.وتظهر المعارضة التركية، حاليا، بعد انقسامها في السابق بشكل كبير، متحدة بقوة ضد أردوغان لأول مرة منذ سنوات، ولها مجموعة واسعة من المرشحين للرئاسة، وبإمكانها تفتيت الأصوات بما يكفي لترك المتصدر الأبرز أردوغان يتمتع بنسب تصويت مؤيدة له أقل من 50٪ من أوراق الاقتراع.وفي حال لم يحصل أي شخص من المرشحين الستة على أغلبية واضحة، فإن تركيا ستجري انتخابات رئاسية مرة ثانية في 8 يوليو المقبل، وهو السيناريو الذي قد يعرض أردوغان لخطر كبير ويهدد مكاسبه السياسية ومنصبه الحالي.ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية عن رئيس مجلس إدارة لجنة الانتخابات التركية، سعدي جوفين، قوله إن المسؤولين الاتراك يتخذون "مبادرات إدارية وقضائية" بسبب وجود العديد من المشاكل الأمنية المعلن عنها حيث صوت الناس في سانليورفا في جنوب شرق البلاد.وقال محمد علي جلبي، عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي ومنظم لمجموعتها لمراقبة الانتخابات، إنه كان يراقب الوضع.وإذا تم عقد جولة الإعادة، فمن المرجح أن يواجه أردوغان، منافسه المحتمل محرم إنجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري.محرم إنجه، مدرس سابق في الفيزياء في المدرسة الثانوية، وهو شخصية كاريزمية افتقدها حزب الشعب الجمهوري بشدة في الانتخابات السابقة، عقد الأربعاء الماضي، ما بدا أنه أكبر تجمع في فترة الحملة الانتخابية بعد، حيث جذب مئات الآلاف من المؤيدين في معقل حزب الشعب الجمهوري العلماني في إزمير، على ساحل بحر إيجه.ويعتبر محرم إنجه المرشح الأصغر من أردوغان بعشر سنوات حاول تصوير الرئيس التركي كزعيم متقدم في السن دون أفكار جديدة.ومثل معظم المرشحين المعارضين، تعهد اينكي باستعادة النظام البرلماني في البلاد.ويشير تقرير "سي ان ان" إلى أن هناك شكوكا حول ما إذا كان الرئيس الجديد سوف يتمتع بسلطات كاسحة أو أنه سوف يسارع إلى التخلي عنها، خاصة إذا لم يكن حزبه يتمتع بأغلبية في البرلمان.وتوقع التقرير أن ميرال اكشينار وهي المرأة التي تحاول انتزاع منصب أردوغان وفقا لاستطلاعات الرأي في تركيا أن تأتي في المركز الثالث.وتركت أكشينار حزب الحركة القومية بعد أن انضمت إلى حزب العدالة والتنمية حزب أردوغان في ائتلاف، وهي قومية محافظة وتهدد بأخذ الدعم التركي من الرئيس.