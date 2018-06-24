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منوعات

أب سوري يصنع أقداما صناعية لابته من علب الصفيح.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:44 م
صدى البلد
أحمد شريف
اظهرت لقطات مأساوية فتاة صغيرة، تستخدم أرجل اصطناعية مؤقتة، مصنوعة من علب الصفيح في مخيم للنازحين في سوريا.

وكانت الطفلة مايا علي مرعي البالغة من العمر 8 سنوات ولدت هي ووالدها بدون جزء سفلي من الجسد، في حالة تسمى البتر الخلقي، وسببها غير معروف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان والد مايا غير قادر على شراء بدائل اصطناعية حقيقية ، ولكنه كان قادرا على صناعة زوج من الأقدام الاصطناعية، من علب الصفيح المملوءة بالقطن وقطع القماش لابنته في مخيم اللاجئين المشردين في محافظة إدلب السورية.

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