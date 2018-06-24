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حوادث

غياب طالبة عن امتحان الأحياء يكشف انتحارها بسبب صعوبة الفيزياء

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:56 م
صورة أرشيفية - انتحار
صورة أرشيفية - انتحار
جمالات الدمنهورى
سادت حالة من الأسى والحزن بين طالبات الثانوية العامة بمدرسة محمد فريد بدمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك بعد علمهم بغياب زميلتهم سارة عن امتحان مادة الأحياء اليوم الأحد بسبب قيامها بالاقدام على الانتحار وابتلاعها "الحبة السامة" بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة وأدائها الضعيف فى امتحان الفيزياء الذى عقد الأسبوع الماضى.

وأوضح زميلات الطالب بمدرسة محمد فريد بدمنهور بأن زميلتها سارة خرجت من الامتحان في حالة انهيار عصبى شديد بسبب صعوبة امتحان الفيزياء ومن قبله إمتحان اللغة الإنجليزية والذى سيؤديان إلى حرمانها من الحصول على مجموع عالى يمكنها من دخول كلية الطب.

وترجع الواقعة الى تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوصول الطالبة سارة ا ومقيمة بقرية الحجناية بدائرة المركز إلى المستشفى العام مصابة بحالة تسمم فسفورى حادة بعد تناولها الحبة السامة "حبوب حفظ الغلال".

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين تناول الطالبة حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة أداءها الضعيف فى امتحان مادة بسبب صعوبته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة قررت تسليم الجثة لذويها ومنح التصريح بدفن الجثة.

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