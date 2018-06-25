44 مليون جنيه لتجديد شبكات ومحطات المياه والصرف بسوهاج

صرح اللواء المهندس محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسوهاج، بأنه تم تخصيص 44 مليونا خلال العام الحالي 2018 - 2019 وذلك للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.



وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 13.4 مليون جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها والتى تتضمن استكمال إحلال وتجديد آبار ارتوازية ووحدات ترشيح طبيعى بمراكز المراغة وساقلتة واخميم والمنشاة، وكذلك مبلغ 23 مليون للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب تتضمن محطات مياه سطحية ونقالى ومطورة وآبار ارتوازية ووحدات ترشيح طبيعى وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة.



وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 7.6 مليون للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحى تشمل إحلال وتجديد محطتى معالجة صرف صحى الكولا بأخميم وسوهاج غرب بسوهاج، ومزرعة صرف صحى أخميم وكذلك شبكات الإنحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع بمركزى سوهاج وطهطا.





