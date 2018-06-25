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محافظات

رئيس مدينة طما يحدد تعريفة التوك توك بـ 5 جنيهات

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:09 ص
رئيس مدينة طما يحدد
رئيس مدينة طما يحدد تعريفة التوك توك بـ 5 جنيهات
إسلام رياض
قال أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إنه تم القيام بحملة مكبرة لضبط تعريفة ركوب مركبة التوك توك، والتى تم تحديدها بمبلغ 5 جنيهات داخل المدينة، وتم عمل استيكرات بالتعريفة الموحدة ولصقها على واجهة التوك توك كما تم التنبيه بالإذاعة المحلية على المواطنين وسائقى التوك توك بالالتزام بالتعريفة المقررة ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ومن جانبه شدد الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، علي جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمنع استغلال سائقي مركبات التوك توك للمواطنين، وعدم التزامهم بالتعريفة المقررة داخل المدن والمحدد لها 5 جنيهات فقط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات لإعادة الانضباط للشارع السوهاجي ومنع استغلال المواطنين والعمل على رفع العبء عن كاهلهم.

وأكد المحافظ، علي ضرورة التأكد من تركيب أرقام الحصر لجميع مركبات التوك توك بنطاق كل مركز، وكلف مسئولى الوحدات المحلية وإدارة المرور وإدارات المواقف بمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بجميع المواقف، مع تكثيف اللجان المرورية بالطرق الرئيسية والفرعية.

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