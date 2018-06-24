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فن

سعد لمجرد يحضر مفاجأة لجمهوره

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:45 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر المطرب سعد لمجرد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن من خلالها عن مفاجأة إلى جمهوره الذي ينتظر أعماله الجديدة باستمرار.

وقال سعد المجرد: "الشهر الجاى فيه مفاجآت ليكم يا أروع جمهور"، وهو ما دفع البعض للاستنتاج عن تحضيره لفيديو كليب جديد من المقرر ان يطرحه الشهر المقبل وقام المجرد بنشر صورة من كواليسه أيضا.

يذكر أن آخر أعمال لمجرد كان دعاء دينيا فى شهر رمضان الماضى أثناء إقامته بالمغرب وذلك بعد طرحه فيديو كليب "غزالى" وحقق نسب مشاهدات عالية على يوتيوب.
سعد لمجرد يحضر مفاجأة لجمهوره

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