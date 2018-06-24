هند صبري توجه رسالة للسعوديات بعد السماح لهن بالقيادة.. ماذا قالت

نشرت الفنانة هند صبري، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشأن سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات.



وقالت هند صبرى : "اليوم مهم جدا للمرأة فى كل مكان فى الدنيا.. اليوم تقود السيدات فى السعودية .. جزء من فطرتنا أن نقود وأن نتصدر وأن ننجح .. أوعوا تتخلوا عن دوركم".



وأضافت هند صبرى: "كل حق تكتسبه المرأة فى أى مكان .. انتصار لكل امرأة ثانية فى الدنيا.. نساء السعودية شاطرين من زمان ..اليوم يومكم .. وروا العالم شطارتكم .. ومبروك الرخص".



وبدأت النساء فى السعودية اليوم الأحد، قيادة السيارات فى شوارع المملكة فى خطوة تاريخية، تأتى بعد عقود حرمت فيها النساء من القيادة فى المملكة العربية السعودية، التى تشهد تغييرات اجتماعية متسارعة.