ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

هند صبري توجه رسالة للسعوديات بعد السماح لهن بالقيادة.. ماذا قالت

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:44 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هند صبري، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشأن سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات.

وقالت هند صبرى : "اليوم مهم جدا للمرأة فى كل مكان فى الدنيا.. اليوم تقود السيدات فى السعودية .. جزء من فطرتنا أن نقود وأن نتصدر وأن ننجح .. أوعوا تتخلوا عن دوركم".

وأضافت هند صبرى: "كل حق تكتسبه المرأة فى أى مكان .. انتصار لكل امرأة ثانية فى الدنيا.. نساء السعودية شاطرين من زمان ..اليوم يومكم .. وروا العالم شطارتكم .. ومبروك الرخص".

وبدأت النساء فى السعودية اليوم الأحد، قيادة السيارات فى شوارع المملكة فى خطوة تاريخية، تأتى بعد عقود حرمت فيها النساء من القيادة فى المملكة العربية السعودية، التى تشهد تغييرات اجتماعية متسارعة.

ترشيحاتنا

شاهد .. قتل مراهق بالساطور.. والقاتل يعتذر على مواقع التواصل

إصابة مدرب منتخب البرازيل خلال لقاء كوستاريكا

اتحاد الكرة يكشف إمكانية رحيل كوبر عقب مواجهة السعودية

bein sports تتلاعب بالعالم العربى.. والفيفا "شاهد مشفش حاجة"

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

الان بث حي ومباشر رابط مباراة اليابان والسنغال بث الاسطوره الان مباشر

بث مباشر مباراة إنجلترا وبنما رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

بث مباشر اليابان والسنغال | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

رسميا .. الأهرام سبورت يطلب ضم حامد وجبر مقابل 5 ملايين دولار

أحمد حسن: من حق كوبر أن يختار تشكيلة مباراة السعودية كما يشاء

شاهد .. الجهاز الفني الألماني يستفز مدرب السويد بعد الهزيمة

إثيوبيا تحقق مع 6 مشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

طلاب أدبي دمياط: علم النفس سهل وتوقعنا الأسئلة
طالبة بجنوب سيناء: علم النفس والاجتماع سهل ومباشر
المرور السعودي يكشف عن أحدث جهاز لتحديد هوية قائدي السيارات
برلماني: المتحف الكبير إنجاز تاريخي ننافس به العالم
السعودية: تأهيل 40 محققة للتحقق من هوية المرأة على الطرق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟