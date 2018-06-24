زيادة الأحمال تتسبب في اشتعال محولات الكهرباء وقطعها في عدة قرى بسوهاج.. ومياه الشرب توقف المحطات بسبب ضعف التيار.. واحتراق الأجهزة الكهربائية بسبب انخفاض وارتفاع التيار فجأة

الأهالي يشكون من ضعف الكهرباء والمياه وقطعها في أغلب المناطق

وكيل الكهرباء: المحولات والشبكات لا تتحمل زيادة الأحمال

مياه الشرب توقف المحطات بسبب ضعف التيار

احتراق الأجهزة الكهربائية بسبب انخفاض وارتفاع التيار فجأة

أحوال الكهرباء والمياه هي الحديث السائد بين أبناء سوهاج، في المجالس، بعد ان شهدت المحافظة ولأول مرة انهيارا تاما في محطات الكهرباء واحتراق محولات الكهرباء بشكل يومي بسبب عدم قدرة المحولات علي تحمل الأحمال الزائدة بسبب الارتفاع في درجات الحرارة. ولم تسلم محطات المياه بدورها من المشاكل التي تحدث في الكهرباء وتوقفت المحطات عن العمل مما أدي إلي تفاقم مشاكل المواطنين بشكل كبير لعدم توفر المياه والكهرباء وسط درجات الحرارة المرتفعة.مشاكل الكهرباء والمياه كانت السمة البارزة في جميع مدن وقري المحافظة وإن كان التأثر علي المواطنين تقل حدته في قلب مدينة سوهاج، بسبب الحرص علي عدم وجود مشاكل في الكهرباء والمياه في المدينة التي يقطن بها اغلب المسئولين في المحافظة أمام باقي المناطق فتعيش مأساة يصعب علي المسئولين حلها.قال رضوان عبد المحسن، إمام وخطيب مسجد بقرية الرويهب بالمنشاه إن التيار الكهربائي غير منتظم في منطقته وهناك قطع دائم للتيار وإذا حضرت الكهرباء فإنها لا تكون مستقرة، موضحا أن شهر رمضان الماضي كانت هناك مأساة في الكهرباء واعتقدنا أن المشكلة سيتم حلها بعد الشهر المبارك لكننا اكتشفنا ان أزمة الكهرباء لا حل لها فالتيار يتم قطعه لعدة ساعات بشكل يومي.وسجلت قرى مركز البلينا أقصي جنوب المحافظة أعلي معدلات من الشكاوي والسخط علي صفحات التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لعدم وجود كهرباء ومياه في اغلب المناطق وأكد الأهالي انهم يتقدمون بشكاوي للمسئولين بشكل يومي لكن لا يتم الرد علي تلك الشكاوي.قال وائل بدوي، مدرس من قرية بني حميل إن الأوضاع في جميع مناطق البلينا سيئة جدا والكهرباء إما مقطوعة أو متوفرة بجهد منخفض لا يكفي لتشغيل الثلاجات في المنازل، مؤكدا ان الكهرباء لأول مرة تشهد تلك المشاكل، موضحا ن المحولات تندلع فيها النيران بشكل يومي بسبب زيادة الاحمال.يقول هاني جابر، مدرس يقيم مدينة جرجا، إن المياه بالمدينة لا تصعد للطابق الثاني بالعمارات السكنية والكهرباء متوفرة بالمدينة بجهد منخفض جدا أما في القري فالظلام هو سيد الموقف، مؤكدا أن شركة الكهرباء عجزت عن تقديم أية حلول لمواجهة الطلب المتزايد من الكهرباء.وفي مركز العسيرات تسبب تذبذب التيار في احتراق عدد كبير من الأجهزة المنزلية وبخاصة في قري جزيرة اولاد حمزة والرشايدة والأحايوة.وقال عبد الباسط هريدي، يقيم نجع الطود بمركز العسيرات إن الكهرباء أصبحت المشكلة الرئيسية في منطقته ولا يوجد أي اهتمامات من قبل المسئولين لعلاج ضعف وقطع التيار الكهربائي مؤكدا أن الأجهزة الكهربائية في قريته احترقت لدي اغلب المواطنين وأشار الى أن الكهرباء تنخفض فجأة إلي 90 فولت ثم ترتفع لتصبح 250 فولت ولا يوجد استقرار في التيار الكهربائي.وأشار رمضان شعبان، رئيس فرع مياه الشرب بالمنشاه الى أن محطات المياه تتوقف عن العمل بسبب ضعف الكهرباء ويتم الاعتماد علي الماكينات التي تعمل بالديذل لكنها لا تكون كافية لاحتياجات المواطنين موضحا أن مواتير المياه لا تعمل في التيار الضعيف، مما يسبب أزمة ونقص مياه في بعض المناطق.