ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الغربية يوزع 25 شهادة أمان مجانا

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:37 م
صدى البلد
أحمد على
شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية توزيع 25 شهادة أمان من فئة 2500 جنيه للشهادة مجانًا و46 قرض حسن فئة القرض 7000 جنيه على عدد من الأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة تضمن لهم حياة كريمة وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان بالغربية وبالتنسيق مع بنك مصر .

وأكد محافظ الغربية، أن الدولة تحرص على دعم ومساندة المرأة المعيلة لكى تصبح امرأة منتجة فى المجتمع تنفع نفسها ووطنها عن طريق شهادات الأمان والقروض الحسنة الميسرة التى تساعدها فى بدء مشاريع صغيرة ومنتجة تدر على أسرتها دخل لمواجهة أعباء الحياة.

حضر الاحتفال الأستاذة تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية والعميد عصام حنديلة رئيس جمعية الأورمان بالغربية.

ترشيحاتنا

تسجيلات لقادة الإخوان عن الحزب والجماعة ضمن أحراز التخابر مع حماس

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة السنغال واليابان

مصادر في ليفربول لـ CNN: محمد صلاح يدرس الاعتزال دوليا

خبير أبراج يتنبأ بنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم

هاري كين يسجل رقما جديدا بعد هدفي بنما.. فيديو

انجلترا تذبح بنما بسداسية بصافرة جهاد جريشة

أب سوري يصنع أقداما صناعية لابته من علب الصفيح.. فيديو

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

bein sports تتلاعب بالعالم العربى.. والفيفا "شاهد مشفش حاجة"

ننشر أدلة تورط نجل الفنان المرسي أبو العباس في قتل أسرته.. صور

تورط نجل الفنان المرسي أبو العباس في قتل زوجته وطفلتيه ببولاق.. صور

جمهور المنتخب السعودي يغني تسلم الأيادي في روسيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

رئيس حماية المستهلك: الرئيس يعمل بطريقة سريعة وفكر غير تقليدي
أحمد موسى يكشف خطة أردوغان للبقاء في الحكم مدى الحياة ..فيديو
أحمد موسى: اللاجئون والإخوان صوتوا لأردوغان .. فيديو
نائب: تم إعفاء وحدات الطعام المتنقلة من الضرائب 3 سنوات.. فيديو
الأوقاف تكشف مفاجأة حول احتفال الطريقة المسلمية في مسجد بالدقهلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟