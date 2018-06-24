محافظ الغربية يوزع 25 شهادة أمان مجانا

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية توزيع 25 شهادة أمان من فئة 2500 جنيه للشهادة مجانًا و46 قرض حسن فئة القرض 7000 جنيه على عدد من الأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة تضمن لهم حياة كريمة وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان بالغربية وبالتنسيق مع بنك مصر .





وأكد محافظ الغربية، أن الدولة تحرص على دعم ومساندة المرأة المعيلة لكى تصبح امرأة منتجة فى المجتمع تنفع نفسها ووطنها عن طريق شهادات الأمان والقروض الحسنة الميسرة التى تساعدها فى بدء مشاريع صغيرة ومنتجة تدر على أسرتها دخل لمواجهة أعباء الحياة.





حضر الاحتفال الأستاذة تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية والعميد عصام حنديلة رئيس جمعية الأورمان بالغربية.