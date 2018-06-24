إلغاء خط سير 4 سيارات بدمياط لامتناع السائقين عن نقل الركاب

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إلغاء خط سير السيارة رقم ( ط د ص - ٢١٣٥ ) خط دمياط القاهرة باسم ابراهيم ابراهيم سكرانة والسيارة رقم ( ط د ص - ٥١٤٩) خط دمياط بورسعيد باسم ابراهيم شعبان عيسى و ايضا السيارة رقم ( ط د ص - ٣١٨٥) خط دمياط بورسعيد باسم تامر ابراهيم سليمان و السيارة رقم (ط د ل -٩٧٣٤) خط دمياط عزبة البرج باسم سعاد رمضان على باشا وكذلك ( ط د ص - ٣٦٧٣) خط دمياط عزبة البرج باسم اسلام مسعود درويش لاضرابهم عن نقل الركاب و تحريض زملائهم على ذلك بعد صدور قرار التعريفة الجديدة لنقل الركاب .



ووجه المحافظ لإدارة المواقف باخطار إدارة المرور بذلك ، كما وجه بتوقيع الغرامة المقررة ٢٥٠ جنيها على جميع أصحاب السيارات وذلك طبقا للقرار الصادر فى هذا الشأن.