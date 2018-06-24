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محافظات

إلغاء خط سير 4 سيارات بدمياط لامتناع السائقين عن نقل الركاب

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:43 م
الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط زينب الزغبي
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إلغاء خط سير السيارة رقم ( ط د ص - ٢١٣٥ ) خط دمياط القاهرة باسم ابراهيم ابراهيم سكرانة والسيارة رقم ( ط د ص - ٥١٤٩) خط دمياط بورسعيد باسم ابراهيم شعبان عيسى و ايضا السيارة رقم ( ط د ص - ٣١٨٥) خط دمياط بورسعيد باسم تامر ابراهيم سليمان و السيارة رقم (ط د ل -٩٧٣٤) خط دمياط عزبة البرج باسم سعاد رمضان على باشا وكذلك ( ط د ص - ٣٦٧٣) خط دمياط عزبة البرج باسم اسلام مسعود درويش لاضرابهم عن نقل الركاب و تحريض زملائهم على ذلك بعد صدور قرار التعريفة الجديدة لنقل الركاب .

ووجه المحافظ لإدارة المواقف باخطار إدارة المرور بذلك ، كما وجه بتوقيع الغرامة المقررة ٢٥٠ جنيها على جميع أصحاب السيارات وذلك طبقا للقرار الصادر فى هذا الشأن.

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