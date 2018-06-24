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محافظات

إحالة 15 عاملا بالصحة والمحليات في سمنود إلى التحقيق .. صور

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:48 م
إحالة 15 عامل بالصحة
إحالة 15 عامل بالصحة والمحليات فى سمنود إلى التحقيق
أحمد على
قرر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة 15 من العاملين بالصحة والمحليات للتحقيق بالشئون القانونية، بسبب عدم الانضباط الوظيفى.

كان رئيس مدينة سمنود قد أجرى مرورا مفاجئا على الوحدة الصحية بقرية كفر حسان ورصد وجود نقص فى المضادات الحيوية، وخافض الحرارى، وتسرب 14 من قوة العاملين بالوحدة من بينهم 10 أطباء.

وتفقد " يوسف" مقر إدارة التجميل بالوحدة المحلية للوقوف على مدى سير العمل والانضباط الإداري ورصد عدم تواجد واحد موظف فأصدر قراره المتقدم.

إحالة 15 عاملا بالصحة والمحليات في سمنود إلى التحقيق .. صور
إحالة 15 عاملا بالصحة والمحليات في سمنود إلى التحقيق .. صور
إحالة 15 عاملا بالصحة والمحليات في سمنود إلى التحقيق .. صور
إحالة 15 عاملا بالصحة والمحليات في سمنود إلى التحقيق .. صور
إحالة 15 عاملا بالصحة والمحليات في سمنود إلى التحقيق .. صور

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