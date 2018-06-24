غياب 178 طالبا عن امتحان الأحياء وعلم النفس والديناميكا بدمياط

قال السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة عمليات امتحان شهادة الثانوية العامة، أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط يتابع لحظة بلحظة غرفة العمليات لمادة الأحياء والديناميكا وعلم نفس.





وأضاف "سويلم"، أن هناك 103 طلاب تغيبوا عن أداء امتحان الأحياء و49 طالبا وطالبة من امتحان الديناميكا؛ كما تغيب عن أداء امتحان علم نفس والاجتماع 26 طالبا وطالبة من إجمالي عدد الطلاب البالغ عددهم 10029 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.





وأشار إلى أنه تم إبلاغ غرفة العمليات بضبط تليفون محمول بحوزة طالب بلجنة الشهيد عربانو التابعة لإدارة السرو التعليمية ولجنة اللوزي بنات التابعة لإدارة دمياط التعليمية وتم عمل محاضر إثبات حالة وجار التحقيق معهم بمعرفة الشئون القانونية،.



