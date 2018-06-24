بشرى التونسية تكتب: المرأة المميزة

أشفق على تلك الأنثى التي تعتبر أقصى إنجازاتها في الحياة هي ارتباطها برجل ... الزواج ياعزيزتي أرزاق فحتى الطيور تتزاوج فيما بينها ...

المهم عليك أن تدركي ان الرجال قلوبهم ملجأ ومأوى لكل الجميلات

ولا تنسي أن الله جميل يحب الجمال.. والرجل لا يوفي في محبته الا لمن أنجبته طال الزمان أم قصر ..



عزيزتي الأنثى قيمتك لن تتجلى بمحبة رجل لك سواءا إن كان حبيبا أو زوجا.. اعلمي أن للنصيب دور في جعلك تكونين قدره .. لا لأنك مميزة عن الأخريات ...



الانثى إن أرادت أن تكون مميزة فلتكن بأخلاقها .. وبجمال أسلوبها .. طريقة تفكيرها .. طهر عقلها من الشوائب ..ك (الحقد الكره الغيرة) ...



أن تكون عفيفة الجسد والروح معا .. أن تكون نظيفة في

شرفها قبل جسدها .. فالرجل ياعزيزتي لا تبيح نفسه

للرخيصات حتى وإن تزوجته تحت مسمى ضعف الإغراء الذي تستخدمينه كسلاح ... لايعني انك الأمثل ..



المرأة المميزة هي التي يلاحقها العديدون وتحيطها كل الاغراءات فترفض أن تبيع ذاتها وجسدها تحت أي مسمى مهما قست الظروف ...



المرأة المميزة والجميلة هي التي لا تستخدم أنوثتها للنيل من قلب رجل أو الاستحواذ على ماله .. فقيمتك ياعزيزتي حينئذ سترتفع وتنزل مع حركة البورصة..فلا تكوني بضاعة ثمينة حينا ورخيصة أحيانا ..



جمال المرأة ليس في الكشف عن تقاسيم جسدك فهناك الفاتنات والجميلات لكنهن تسترنا ليس خوفا من الحسد لمواكبة عقلية المجتمع الساذجة ..ولا حتى عدم ثقة في أنفسهن... بل خوفا من خالقهن ...



المرأة المميزة هي التي صانت شرفها و تمسكت بدينها غير آبهة بما يظنون ...

المراة المميزة هي التي تسترت قبل أن يسترها الكفن



المرأة المميزة التي تعتمد على نفسها ... تبني ذاتها ..تصقل طموحها .. دون الاتكال على رجل .. كي يتسنى لها تحمل المسؤولية في أي مكان وكل زمان .



المرأة المميزة هي التي تتباهى بما أنجزت يداها لا أن تتفاخر برجل حذوها .... فليست كل أنثى إمرأة وليس كل الذكور رجال .